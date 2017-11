Tysk OL-meister lader opp i Noreg

Frenzel blei olympisk meister i kombinert i Sotsji for snautt fire år sidan og har vunne verdscupen samanlagt dei siste fem sesongane. For dei norske løparane har tyskaren vore nærmast ustanseleg dei siste åra.

Torsdag får dei sjansen til å slå Frenzel i hoppdelen av NM.

– Det er veldig hyggeleg at Eric kjem til Oslo for å prøve seg mot oss i hoppbakken. Dette er veldig bra og spennande. VI kan få ein standard og peikepinn på kva som må til for å hevde seg i toppen i vinter, seier Ivar Stuan, sportssjef i kombinert.

Heile den norske kombinerteliten stiller i NM denne veka. Etter hopp i Midtstubakken ventar individuelt langrenn både laurdag og søndag på Beitostølen.

