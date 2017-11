Lagerbäck vil luke bort passiviteten

Svensken fekk sjå eit bleikt Noreg tape 0–2 mot Makedonia laurdag. Tapet kjem ikkje lenge etter 0-6-fadesen heime mot Tyskland i VM-kvalifiseringa.

På pressekonferansen måndag var passivitet og konsentrasjon stikkord etter dei to svake kampane.

– Vi tok opp dette med passivitet. I kveld kjem dei (spelarane) til å få høyre kva passivitet betyr for korleis vi ønsker å spele, sa landslagssjefen på spørsmål frå NTB om korleis han har jobba med spelarane etter spesielt dei to tapa der Noreg ikkje har spelt godt.

Han fortalde vidare at passiviteten slår inn når spelarane tar gale avgjersler, og at det mentale har mykje å seie.

– Det er her oppe det sit, sa svensken og peikte på hovudet før han ramset opp «attityd» og «haldning» som viktige omgrep for dei norske spelarane.

Gjekk glipp av playoff

Slovakia gjekk som einaste toar i VM-kvalifiseringa ikkje vidare til playoff. Laget enda på andreplass i gruppe F med 18 poeng, men etter at poenga mot det dårlegaste laget i gruppa blei stroke, enda slovakane med 12 poeng. Det var eitt poeng færre enn Irland som i desse dagar kjemper om VM-plass på kostnad av Danmark.

Lagerbäck roser spesielt dei slovakiske kantspelarane. Samtidig veit han at stjernespelaren Marek Hamsík vil vere plassert sentralt i banen og utgjere ein trussel mot Noreg.

– Normalt sett har dei to kantar som er dyktige éin mot éin. Hamsik er meir i ein fri rolle. Han er ein veldig god spelar, men eg opplever Slovakia som heilskap som eit veldig godt lag, konkluderer han.

Fire eller fem endringar

Svensken reknar med å gjere fire eller fem endringar frå kampen mot Makedonia. På spørsmål om kva han synest om det som gror under seniornivå på landslaget, kunne han opplyse at han har sett fleire interessante spelarar på aldersbestemt nivå.

– Eg har sett fleire U21-kampar og så også G16-landslaget då dei spelte på Island. Der synest eg det var fleire interessante spelarar.

Mens svensken førebur seg til i utgangspunktet betydingslause treningskampar med Noreg, skal fødelandet hans opp mot Italia i VM-omspelet måndag. Også Danmark krigar om å komme til VM i 2018, mens Island, som Lagerbäck trente tidlegare, allereie er klar for verdsmeisterskapen i Russland.

Den norske landslagssjefen ser altså nordiske land hevde seg i kvalifiseringa samtidig som Noreg står på staden kvil med tanke på deltaking i meisterskap.

– Eg synest det har vore for lågt nivå med tanke på kva norsk fotball skal stå for. Samtidig har det i Noreg vore ein fotballdebatt som i mine auge ikkje har vore realistisk, seier Lagerbäck og legger til at fotballdebatten bør handle om kva slags spelarar ein ønsker å utvikle.

– Ein viktig faktor er å stille krav når spelarane kjem i ein viss alder.

Lagerbäck opplyste vidare at Gustav Valsvik slit med ein sår hals. Landskampen tysdag skal likevel ikkje vere i fare for midtstopparen.

