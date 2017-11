Hareide sikker i si sak: – Éi dansk scoring held til VM-plass

Laurdag måtte den norske trenarveteranen ta til takke med 0–0 i Parken i København. Danskane hadde dei største sjansane, men tok ikkje vare på dei. Dermed lever spenninga for fullt før returoppgjeret i toaromspelet.

Hareide har stor tru på dansk suksess i den irske hovudstaden. Han trur motstandaren lèt seg knekkja viss dei han har valt ut klarar å setja ballen i nettmaskene.

– Det er nok for oss viss vi scorar, for dei scorar ikkje to mål ofte. Det har også Martin O'Neill (Irlands landslagssjef) sagt, og eg veit at han har det i bakhovudet. Irland har ikkje produsert så mange målsjansar i nokon av dei kampane eg har sett, seier Hareide.

Garanti

Danmark går til VM ved alle uavgjortresultat som inneheld mål.

– Det har mykje å seia at vi veit at det truleg vil vera nok om vi scorar éin gong. Det visste vi ikkje før den første kampen. Vi skal scora eitt mål, og det veit vi at vi er i stand til. Det er styrken vi har. Scorar vi mål, så kan vi nesten med garanti seia at vi kjem til VM, meiner Hareide.

Det førre VM-sluttspelet til Danmark var i 2010. Eit sluttspel vil vera eitt av dei største høgdepunkta på den meritterte trenar-CV-en til Hareide.

Vil få irane til å jaga

Simon Kjær trur danskane får betre utteljing i Dublin om dei får eit tilsvarande kampbilete som i første oppgjer. Då hadde laget til Hareide ballen mest mot eit svært defensivt Irland.

– Vi ville sjølvsagt gjerne ha hatt meir ut av den første kampen, men vi står i ein situasjon der eitt mål kan bli svært viktig. Viss vi scorar, må dei fram og jakta mål. Då vil vi få endå meir rom på banen, og det vil dei ikkje vera glade for, seier Danmark-kapteinen.

Står det framleis 0–0 etter 90 minutt tysdag, må laga ut i ekstraomgangar. Om det ikkje blir mål i det heile, må kampen avgjerast i ein straffesparkkonkurranse.

(©NPK)