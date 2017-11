Draumehelg gjev skøyteleiren tru på OL-opptur

Noreg var ein gong i tida skøytenasjonen nummer éin. Det viser også OL-statistikken med i alt 80 medaljar (25 gull). Men det har gått trått sidan triumfen til Ådne Søndrål på 1500-meteren i Nagano i 1998.

Dei fire siste vinter-OL har Noreg i alt teke tre bronse, der to av dei kom heilt tilbake i 2002. Medaljen til Håvard Bøkko frå 2010 er den siste hittil. Han kom på 1.500 meter i Vancouver-leikane.

Etter verdscupopninga i Heerenveen tyder mykje på at pilene peikar rett veg for skøyteleiren. I helga blei det i alt seks pallplassar, tre av dei individuelt. Håvard Holmefjord Lorentzen slo mellom anna til med siger på den første 500-meteren.

– Eg trur aldri vi har teke så mange pallplassar på éi og same helg. Det er imponerande, og dette gjev oss tru på at vi kan ta medaljar i OL. Noreg har berre éin medalje frå dei tre siste OL. Den statistikken vil vi gjera noko med, seier landslagstrenar Sondre Skarli til NTB.

– Skøyter har ein heilt spesiell plass i hjarta hos mange nordmenn. Då er det stort at vi no er tilbake og kjempar heilt der oppe i toppen, legg han til.

Inga kvilepute

Lorentzen imponerte også då han skøyta inn til tredjeplassen på 1000 meter søndag. Tida 1.08,28 var den beste tida hans på ein låglandsbane nokon gong. Den tidlegare rekorden hans lydde på 1.09,03.

– Det er imponerande å gå så fort. Å ta åtte tidelar i ein jafs er utruleg. Det er vanskeleg å forklara kor mykje det faktisk er, seier Skarli.

Sverre Lunde Pedersen viste seg også frå ei heilt anna side enn i førre sesong. Fana-løparen sat lenge i leiarstolen på 5000-meteren, og han blei først vippa ned til tredjeplass etter at Sven Kramer og Ted-Jan Bloemen duellerte om sigeren i siste par.

– Resultata i helga gjev oss ein tryggleik og noko å byggja vidare på. Det skjerpar oss, for dette skal ikkje bli noko kvilepute. Det toler vi ikkje, poengterer Skarli.

Han trekkjer også fram det sterke verdscomebacket til Håvard Bøkko. Hol-veteranen hadde solide tider på Heerenveen-isen. Han bidrog til norsk andreplass på lagtempoen, og han blei nummer sju på 1500-meteren. I tillegg leverte Bøkko solid då han blei nummer to i B-gruppa på 5000 meter.

– Han har prestert ei av dei beste helgene sine i Nederland trass beinbrot, tre operasjonar og seks veker på krykkjer. Innsatsen hans for å koma tilbake har vore enorm. Eg har aldri sett han ha betre disiplin og ståpåvilje før, og eg har kjent Håvard i mange år, seier Skarli til NTB.

Stavanger neste

Bøkko valde å ta ein pause frå skøytesporten i fjor haust som følgje av knetrøbbel og manglande motivasjon. Over nyttår var han innstilt på eit comeback, men eit beinbrot i påsken, i tillegg til ein sjukehusinfeksjon, gjorde at comebacket blei utsett. No er han tilbake i manesjen for fullt.

Til helga rullar verdscupen vidare på Sørmarka Arena i Stavanger. Då får norske skøyteinteresserte til å sjå dei formsterke løparane til Skarli på nært hald.

– Dei vil då få sjå eit lag i framgang og med ei breidde. Vi vil ha sjansar på alt frå sprint til langt. Det er ganske unikt og noko vi er stolte av. Det er mange nasjonar som har lagt merke til det vi har fått til. Dei lurer på kva vi har gjort, avsluttar landslagstrenaren.

