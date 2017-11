Schmeichel: – Det har vore konstant framgang under Hareide

Danmark møter Irland til den første av to VM-omspelskampar i Parken laurdag. Det danske landslaget har sakte, men sikkert blitt betre og betre etter at Hareide i mars 2016 hadde dei første arbeidsdagane sine som dansk landslagstrenar.

– Det har vore ein prosess som har gått over halvtanna år der vi har blitt meir og meir samspelte. Vi er mange gode enkeltspelarar som blir ei sterkare eining viss vi samarbeider. Arbeidet hans har verkeleg bore frukter, seier Schmeichel.

Nøkkelspelarar

Kasper Schmeichel er av fire nøkkelspelarar på landslaget som Åge Hareide har spesielt mykje kontakt med.

– Eg synest at vi heile tida har blitt betre under Åge. Vi hadde hatt den same landslagstrenaren i svært mange år der vi hadde ein måte å spela på. Når ein får ny landslagssjef så blir det alltid ein tilvenningsperiode. Det blei det også for oss, men vi har blitt vand til den nye stilen, og vi har sett kor bra vi kan bli, seier Leicester-målvakta.

Danmark har ikkje tapt ein einaste landskamp i år, og laget har gått frå ein usikker VM-situasjon til å få lagnaden i eigne hender. Det er heile tida plass til forbetringar minner Schmeichel om.

Meir kynisme

– Vi kan bli endå betre på alle plassar. Vi kan bli meir kliniske og kyniske for vi har hatt sjansar i alle kampane til å scora fleire mål.

Schmeichel er derimot langt meir nøgd med det danske forsvarsspelet. Laget har berre sleppt inn fire mål på dei sju kampane som er spelte i 2017.

VM-lagnaden til Danmark blir først avgjort i Dublin tysdag kveld, men eit godt grunnlag kan leggjast allereie laurdag.

