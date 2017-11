Noreg kan lære Europa å lage snø 

Stadig mildare vinterklima skaper bekymring i Ski-Noreg, men norske forskarar meiner det er mogleg å lage miljøvennleg snø i plussgrader.

No får dei med seg Europa og industrien for å redde skisporten ut av klimakrisa.

I januar fekk Norges Skiforbund, Skiskyttarforbundet og Trondheim kommune saman med forskarar frå Sintef og NTNU millionstøtte frå Kulturdepartementet for å starte prosjektet «Snow for the Future», og no vil europearane vere med på laget, skriv Skiforbundet i ei pressemelding.

Interesse

– Eg er veldig interessert i prosjektet, og eg gler meg til å sjå dei første resultata. Kanskje kjem dei før ski-VM i Trondheim i 2023, seier Jascha Schmid i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Fase to av prosjektet blei diskutert torsdag, og hovudmålet er å få flest mogleg industripartnarar på laget.

– Det blir heilt avgjerande å skape eit godt samarbeid mellom industrien og forskarane. Eg er trygg på at vi skal komme fram til gode løysingar, men samarbeid blir viktig, seier president i Norges Skiforbund Erik Røste. Han seier prosjektet får stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt.

Trenger tid

Ifølgje forskingsleiar i Sintef Energi, Ingrid Camilla Claussen, treng forskarane tid for å løyse miljøutfordringane ved dagens snøproduksjon.

– Det finst gode system for produksjon av snø i dag, men energiforbruket er for høgt. Å få fram nye, gode teknologiske løysingar og komponentar i eit slikt system er den største barrieren i dette prosjektet, seier Claussen.

