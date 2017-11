Ian Burchnall har fått sparken som trenar for Viking

Det står att to serierundar, men det er har ei stund vore klart at Viking rykker ned til 1. divisjon frå neste sesong.

Det er styret i Viking som har tatt avgjerda saman med Viking Fotball AS. Bakgrunnen er ei vurdering av dei sportslege resultata for A-laget i 2017-sesongen.

– Ian Burchnall er vi alle blitt glad i. Hans vennlege framferd og lojalitet til klubben set vi svært høgt. Men han er ansvarleg for dei manglande resultata i inneverande sesong. Utgangspunktet hans har ikkje vore optimalt; ein tynn og ung tropp, ni spelarar ut i første halvår, åtte spelarar inn sommarvindauga og ei lang rekkje «stong ut»-resultat har prega situasjonen. Dette er krevjande rammevilkår, men fotball på dette nivået krev resultat, heiter det i ei pressemelding frå klubben.

Ian Burchnall kom til Viking som assistenttrenar før 2015-sesongen og overtok som hovudtrenar før denne sesongen.

Bjarte Lunde Aasheim skal leie klubben i dei to kampane som står att, borte mot Rosenborg (19/11) og heime mot Stabæk (26/11).

– Vi er samtidig veldig fornøgd med at Bjarte Lunde Aarsheim vil fortsette som assistenttrenar og er motivert for å jobbe vidare med ny hovudtrenar for å ta laget opp og fram, heiter det i pressemeldinga.

Ei arbeidsgruppe med representantar frå styre, leiing og sportsleg utval skal jobbe med å finne ein ny hovudtrenar.

