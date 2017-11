England og Tyskland testar videodømming

Den såkalla VAR-teknologien (Video Assistant Referee) blir brukt til å gjennomgå tvilstilfelle ved blant anna scoringar, raude kort og straffespark.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) planlegg å bruke videodømming i fotball-VM i Russland neste år, men det er ikkje endeleg bestemt om det kjem til å skje. Avgjerda blir fatta av Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) i mars 2018.

VAR-systemet vart brukt under kontinentcupen, også kalla prøve-VM, i sommar. Dessutan er teknologien innført i tyske 1. Bundesliga og italienske Serie A for ein testperiode på to år.

Landskampen mellom England og Tyskland fredag blir spelt på Wembley.

