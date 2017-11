Thingnes Bø vil ha selskap i toppen

To individuelle verdscupsigrar blei fasiten for elitelandslaget førre sesong. Johannes Thingnes Bø stod for begge. Stryningen vann fellesstarten i Antholz i slutten av januar og sprinten under verdscupavslutninga i Holmenkollen.

I VM i Hochfilzen blei det tre sølvmedaljar og éin bronsemedalje for dei norske gutane. Meisterskapsløparen Thingnes Bø stod for sølvtrippelen, mens evigunge Ole Einar Bjørndalen reiste frå Austerrike med ein bronse.

På veg inn i OL-sesongen er Johannes Thingnes Bø klar for å gå framme på ny, men 24-åringen vil samtidig meir enn gjerne dele prestasjonsansvaret med andre.

– Eg håper framleis å kunne vere best på laget, samtidig som dei andre også kan vere med å kjempe heilt der oppe. Det håper eg dei gjer. Det er ingenting som er betre enn at det er fleire i toppen, for då blir ansvaret litt fordelt, vi kan avløyse kvarandre og få gode resultat i kvart einaste renn, seier stryningen til NTB.

Prestasjonskultur

Thingnes Bø peiker på at suksessoppskrifta til norsk skiskyting har vore nettopp det å ha mange sterke kort å spele på samtidig.

– Det handlar om prestasjonskultur. Ein ser gjerne at det er nokon som må bane veg. Og når du har toppane, og der har vi vore heldige med mange gode utøvarar, gjer det at andre har lyst til å bli betre, seier stryningen.

Drømmescenarioet er naturleg nok eit norsk lag der mange knivar i toppen inn mot vinterens vinterleikar i Pyeongchang.

– Når mange har komme opp på det nivået, er det lettare at det flyt, for det blir så sjukt god stemning på laget. Alle blir nesten litt uovervinnelege, og da går ting litt av seg sjølv. Det ligg noko mentalt i det, seier Thingnes Bø.

Optimist

– For deg er det viktig å ha nokon å dele ansvaret med?

– Viktig er det ikkje, men det er meir moro, smiler Thingnes Bø – og legg til:

– Eg blir ikkje så veldig påverka av slike ting. Eg blir ikkje dårlegare av å vere aleine, men eg er sikker på at eg blir betre av at dei andre er betre.

24-åringen ser all grunn til å vere optimist framme den kommande OL-sesongen både på eigne og på vegner av laget. Sjølv har han ei sesongoppkøyring nærmast fri for problem bak seg. Det einaste minuset i boka er den korte sjukdomsperioden som tvang han til å droppe treningssamlinga i Frankrike tidlegare denne månaden.

– Eg var litt sjuk i Frankrike, men det gjekk over på ein om lag ei veke. Eg har som regel ei sånn veke på hausten, så det var litt venta, smiler Thingnes Bø.

Om halvannan veke sesongopnar han på Sjusjøen saman med lagkameratane. Då kjem første svar på kva for resultat sommarinnsatsen har gitt.

(©NPK)