IOC suspenderer Frankie Fredericks

Det var den etiske komiteen til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som tysdag anbefalte at Fredericks skulle suspenderast. Bak avgjerda ligg ifølgje ei fråsegn omsynet til IOCs rykte.

Samtidig blir det understreka frå IOC-leiinga at Fredericks er uskuldig til det motsette er bevist.

Den tidlegare sprintstjerna Fredericks gjekk tidlegare i år av som leiar for IOC-kommisjonen som evaluerer kandidatar til å arrangere OL i 2024. Namibiaren vart der erstatta av det sveitsiske IOC-medlemmen Patrick Baumann, som er generalsekretær i Det internasjonale basketballforbundet (FIBA).

Fredericks er under etterforsking for å ha fått eit millionbeløp same dag som Rio vart tildelt sommar-OL i 2016. Pengane skal ha komme frå Papa Massata Diack, sonen til Det internasjonale friidrettsforbundets tidlegare president Lamine Diack.

Fredericks, som forklarte seg i ein fransk domstol sist torsdag, nektar for å ha gjort noko gale. Han hevdar den aktuelle utbetalinga, som nådde offentlegheita gjennom den franske avisa Le Monde, var kompensasjon for promoteringsarbeid Fredericks gjorde i perioden 2007 til 2011. Dette skal visstnok ikkje ha hatt noko med Rio-OL å gjere.

Den tidlegare sprintstjerna vart den første namibiaren som tok medalje i eit OL. Han tok OL-sølv på 100 og 200 meter i både 1992 og 1996, og han har også eit VM-gull på 200 meter frå 1993.

