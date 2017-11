Ski-Noreg jaktar på miljøvennleg kunstsnø

Stadig mildare vinterklima skaper bekymring i Ski-Noreg.

– Vi ser at vi mister aktivitet med ein gong ein må begynne å transportere folk til der snøen er. Derfor er snøsikre heilårsanlegg, anlegg du kan bruke heile året, men som er snøsikre om vinteren, viktig for oss. Mange stader held det ikkje med den snøteknologien snøteknologi, der du helst skal ha fem-seks minusgrader, seier skipresident Erik Røste.

Prosjektet har fått tittelen «Snow for the future» (Snøen for framtida). Der skal skiforbundet samarbeide med NTNU, Sintef, Trondheim kommune og skiskyttarforbundet.

– Det å få tilgang på snø der folk bur er eit viktig poeng. Vi ser at det blir stadig større og større utfordringar med snø. Kunnskapen om å produsere snø, lagre den og transportere den er problemstillingar vi for nokre år tilbake i tid ikkje trengde å ha så høgt på agendaen, men no står den høgt oppe, forsikrar Røste.

– Vi skal ut på ein snøturné med anleggsfolka våre, seier skipresidenten.

Seminar i Trondheim

Alt torsdag er han på internasjonal workshop i Trondheim. Kulturdepartementet har spytta inn middel til første fase av prosjektet.

– Forskarar frå Sintef og NTNU vil ta del. Målet for prosjektet er å utvikle betre og meir miljøvennleg snøproduksjonsutstyr i varmegrader. Det utstyret finst i dag, men er både dyrt og lite miljøvennleg, seier Røste.

Kjemikaliebruken skal ned når neste den neste generasjonen kunstsnø skal bli produsert.

– Trur du vi om nokre år ser eit nærmast snøfritt Holmenkollen?

– I Kollen er det investert i nytt snøproduksjonsutstyr. Sist vinter hadde dei trass i lite natursnø, gode forhold gjennom heile vinteren. Utviklinga er ikkje positiv når det gjeld klimaet. Det blir færre ski- og snødagar i Noreg. Det å sikre snø, er kanskje det aller viktigaste som skisporten må jobbe med framover, seier ein engasjert president.

Må ha snø der folk bur

Den tidlegare landslagstrenaren blir engasjert når han snakkar om kulturarven Ski-Noreg skal ta vare på.

– Vi har to hovudmålsettingar. Det eine er at vi skal vere den beste skinasjonen i verda. Det er vi i nærleiken av. Vi skal, og det er like viktig, vere ein nasjon av skiløparar. Det er ein kulturarv vi forvaltar. Det er tradisjon, kultur og historie.

– Skal vi vere ein nasjon der ski er eit naturleg val for folk på vinterstid, er vi avhengig av snø. Vi er avhengig av snø der folk bur. Om det i framtida berre er snø på fjellet, og du må sette deg i bilen og køyre to timar, blir det langt færre som går på ski. Og da er berekraftig teknologi svært viktig for oss framover, seier Røste.

(©NPK)