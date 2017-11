Fotballspelarar får betre vilkår

Det vart klart etter at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Den internasjonale spelarforeininga (FIFPro) måndag kom til semje om ein ny seksårig avtale.

Den nye avtalen betyr at spelarar kan bryte ein kontrakt dersom arbeidsgjevaren ikkje har utbetalt lønn på to månader. I tillegg er det vedtatt innstrammingar i regelverket som gjer det vanskelegare for toppklubbar å vise spelarar til å trene på eiga hand under eventuelle konfliktar.

Klubbar risikerer også å bli pålagt overgangsforbod dersom det blir gjort forsøk på å trenere saker der det er oppstått usemje om kontraktmessige forhold.

Fifa og FIFPro er også komme til semje om å gjere ein felles gjennomgang av overgangssystemet.

(©NPK)