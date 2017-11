KHL truer med OL-nei

Ifølgje den russiske avisa vurderer KHL å avlyse den planlagte OL-pausen og sette opp kampar samtidig med vintervekene i Sør-Korea. Om det blir verkelegheit, får ikkje KHL-spelarar ta del i OL.

Fleire OL-aktuelle spelarar frå mange av dei sterkaste nasjonane har kontrakt med KHL-klubbar.

Den sterkaste ishockeyligaen i verda, nordamerikanske NHL, har tidlegare bestemt å ikkje frigi spelarar til OL denne gangen. Det betyr at dei fleste OL-lag mister fleire av sine beste spelarar.

Noreg mister Mats Zuccarello og Andreas Martinsen, men har elles ikkje spelarar verken i NHL eller KHL.

OL-hemn

Ifølgje Sport-Express er KHL-planane ein reaksjon på trusselen om sanksjonar mot Russland som følgje av dopingskandalen som blei avslørt i McLaren-rapporten. I Russland blir det rekna som truleg at russiske idrettsfolk får ta del i OL berre som nøytrale utøvarar utan flagg eller nasjonsnemning. Ei fullstendig utelukking av Russland er også ei moglegheit.

IOC skal ta stilling til dette i sitt styremøte 5.–7. desember.

Russarane føler seg dårleg behandla, og dette blei forsterka då Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov denne veka blei diskvalifisert frå Sotsji-OL og utestengt frå alle OL i framtida.

Nasjonssymbol

Sport-Express skriv at KHL vil avlyse sin OL-pause dersom IOCs vedtek at russarar ikkje får bruke nasjonssymbol under OL.

Under friidretts-VM i sommar måtte russiske deltakarar bli godkjent spesielt for å få vere med, og dei som fekk klarsignal måtte delta som «uavhengige utøvarar».

