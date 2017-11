Helleland krev kulturendring blant NIF-toppane

Kulturministeren har følgt diskusjonen rundt pengebruken i Norges idrettsforbund (NIF) dei tre siste dagane. Den oppstod som følgje av at det denne veka vart opna for innsyn i rekneskapsbilaga i NIF tilbake til 2012.

Helleland var sjølv blant dei som bidrog til at dette vart ein realitet. Ho likar ikkje det ho har sett og høyrt dei siste dagane. Spesielt har det vore skrive ei rad saker om det mange opplever som overdriven alkoholforbruk på rekninga til fellesskapen.

– Eg synest det er synd at medlemmene, dei frivillige og alle vi som er glade i norsk idrett, opplever ein slik situasjon. Alle som er glad i norsk idrett og opptatt av aktivitet, føreset at pengane skal gå til aktivitet. Det er forståeleg at alle frivillige som brukar tid på dugnad, reagerer på ein slik pengebruk, seier Helleland til NTB.

Avstand

Ho seier det er blitt for stor avstand mellom grasrota og toppen av norsk idrett.

– Eg trur at mange opplever det slik. Norsk idrett får fleire milliardar kroner i året av fellesskapspengane. Dette er pengar vi vel å bruke fordi vi ønsker eit godt samfunn der alle skal ha moglegheita til å vere aktive og drive med idrett. Det er helseskapande og bidrar til fellesskap og gode lokalmiljø, spesielt for barn og unge.

Kulturministeren legg vekt på betydinga av tillit.

– I botn og grunn er det eitt spørsmål som er viktig for folk, og det er spørsmålet om tillit. Det handlar om tillit til at fellesskapspengane går til det dei skal brukast til, og det er til aktivitet over heile landet og ikkje til den typen som er skildra i media dei siste dagane. Eg har stilt krav om at openheit må vere ein grunnleggjande verdi for norsk idrett for at den framleis skal ta imot så mykje i statleg støtte som den gjer. Det handlar om å vere open om alt organisasjonen gjer og om korleis den brukar pengar.

– Det var også difor regjeringa varsla for 2017 at pengebruken ikkje samsvarar med verdiane norsk idrett baserer seg på, og derfor kutta vi også tilskotet til NIF sentralt og til toppleiinga. Det kuttet vart overført til aktivitet i idrettslaga landet rundt. Eg varsla allereie i fjor at eg kjem til å gjere det same for 2018. Det er ingen grunn til å gå tilbake på det eg sa for eitt år sidan etter det som er blitt kjent i dei siste dagane, seier Helleland.

Tillit

Kultministeren seier at norsk idrett samla sett aldri har fått meir pengar.

– Det er ikkje snakk om kutt til norsk idrett, men det er kutt til sentralleddet til fordel for aktivitet i resten av landet. Kulturen knytt til pengebruk er nøydd til å endrast, og det må det jobbast aktivt med. Vi er nøydd til å vere overbevist om at toppleiinga tar dette på største alvor og brukar alle sine ressursar på å endre praksis og kultur. Difor held eg fast på at det er riktig at pengestøtta og sentralorganisasjon blir skrudd i retning idrettslaga.

– Idretten seier sjølv at den har endra praksis og regelverk, og dei hevdar at det som skjedde i 2012, ikkje ville ha skjedd i dag. Du trur ikkje heilt på det?

– Igjen er dette eit spørsmål om tillit, og det tar tid å byggje opp den tilliten. Dei er nøydde til å vise sine medlemmer og alle i idretten at pengane går til nettopp idretten, laga og medlemmene slik at flest mogleg får glede av midlane som norsk idrett får, svarar ho.

