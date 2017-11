Friidretten innfører verdsranking

Det opplyser IAAF-president Sebastian Coe i ei pressemelding fredag. Forbundet har inngått eit samarbeid med eit stort databaseselskap for å opprette rankinga. Detaljane rundt nyvinninga skal vere klare i første kvartal i 2018.

Posisjonen til friidrettsutøvarane på rankinga skal bli basert på poeng dei tar i ulike stemner. Desse poenga vil igjen blir rekna ut frå prestasjon og plassering, i tillegg til viktigheita av den enkelte konkurransen.

– IAAF-rankinga, som skal bli sett ut i livet i 2018, vil drive og forme det globale konkurransesystemet, inkludert deltaking i verdsmeisterskap og olympiske leiker, seier Coe.

– For første gong i historia til sporten får utøvarar, medium og fans ei tydeleg forståing av konkurransehierarkiet frå nasjonale til globale arrangement. Det gir dei moglegheit til å følgje ein logisk, sesonglang veg mot dei to ypparste meisterskapa i friidretten, held friidrettspresidenten fram.

Fornying

Administrerande direktør Olivier Gers i IAAF seier at verdsrankinga vil gi ei etterlengta avklaring av det som i dag er eit forvirrande system for kven som får delta i dei ulike konkurransane.

IAAF kallar innføringa av rankinga det første steget i omfattande endringar i internasjonal friidrett. Forbundet signaliserer at det planlegg endringar i konkurransekalender og -format for å gjere friidretten meir attraktiv for både utøvarar og tilhengarar.

I pressemeldinga opplyser forbundet også at det vil opprette ei ny avdeling ved namn IAAF Heritage, som skal atterspegle historia til sporten på ein betre måte.

(©NPK)