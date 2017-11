Bach ber om tolmod i dopingsaka

Bach deltok på årsmøtet i Foreininga for nasjonale olympiske komitear (ANOC) i Praha, dagen etter at IOCs disiplinærkommisjon leidd av Denis Oswald diskvalifiserte to russiske langrennsløparar frå Sotsji-OL og utestengde dei frå alle framtidige OL.

Fleire andre russarar vil få sine saker avgjort innan månadsskiftet, og i desember skal IOC-styret avgjere om Russland i det heile får delta i Pyeongchang-OL.

– Det er uakseptabelt det offentleg blir krav spesifikke sanksjonar før saka er ordentleg behandla, sa Bach, utan å ville seie kven han tenkjer på.

17 leiarar i nasjonale antidopingbyråer, deriblant Anders Solheim i Antidoping Norge, tok i september til orde for å stengje Russland ute frå Pyeongchang-OL.

– Det er ein menneskerett å få si sak ordentleg behandla, sa Bach og understreka at det er IOC-styret som på sitt styremøte i Lausanne 5.–7. desember skal ta avgjerda.

Då vil ein ta omsyn til behandlinga i disiplinærkommisjonen av sakene til dei dopingmistenkte russarane og rapporten granskingskommisjonen leidd av Samuel Schmid skal legge fram.

ANOC-møtet torsdag vart leidd av sjeik Ahmad av Kuwait, som er under etterforsking av dei etiske komiteane både i IOC og Fifa. Han er under etterforsking i USA mistenkt for korrupsjon i si rolle som fotballeiar.

