Streng tryggleik under New York maraton

Då vil over 51.000 løparar og over 2,5 millionar tilskodarar samle seg i gatene i New York for å følgje det legendariske maratonløpet som Grete Waitz vann heile ni gonger på 1970- og 80-talet.

Fleire hundre norske mosjonistar og løparar har New York maraton som høgdepunkt i sesongen.

Sikkerheitsnivået er høgna, og det vil bli sett inn ei rekke ekstra sikkerheitstiltak som sandfylte lastebilar, skarpskytarar, væpna personell i gatene, politihundar og fleire helikopter svevande i lufta.

Under angrepet tysdag, kor åtte personar blei drepne og mange skadde, køyrde ein pickup inn på ein sykkelsti på nedre Manhattan i nærleiken av World Trade Center.

