Høgre oppfordrar OL-landsdelane til å samarbeide

Måndag vart det kjent at sentrale idrettsleiarar i Telemark jobbar for å få vinter-OL til fylket i 2026 eller 2030. Det trass i at både Innlandet, med Lillehammer i spissen, og Bergen og Voss jobbar mot same mål.

Idrettspolitisk talsmann i Høgre Tage Pettersen oppfordrar dei tre regionane til å samarbeide dersom dei skal unngå eit nytt nei frå det politiske Noreg, slik det skjedde med ønsket om å arrangere OL i Oslo i 2022.

– Lærdommen frå førre prosess var tydeleg at idretten sjølv må gjere ein grundig jobb innleiingsvis for å sikre at det er ei samla idrettsrørsle som står bak eit eventuelt ønske om eit nytt OL til Noreg. Eg føler meg ganske trygg på at vi ikkje kjem til å få politisk gjennomslag for eit så stort arrangement dersom ikkje idretten først har vist at den står samla bak ønsket, seier Pettersen til NTB.

Oslo-søknaden møtte stor motstand frå særleg landsdelane i nord og splitta idrettsrørsla. Det var sterkt medverkande til at eit fleirtal av partia på Stortinget i 2015 sa nei til søknaden, seier Pettersen.

Pettersen meiner idrettspresident Tom Tvedt no bør sette seg ned med initiativtakarane frå Telemark, Innlandet og Vestlandet for å diskutere kva dei tre regionane kan få til saman.

– Eg trur ikkje tida er moden til å tenkje på eit nytt OL utan å ta i bruk ein god del av den infrastrukturen ein allereie har, og då bør det vere eit OL som tar større delar av landet i bruk. Noreg er eit lite land geografisk i forhold til mange av dei andre aktuelle søkarane, påpeikar han.

– Det er ingen ting i vegen for å ha skiflyging i Vikersund og avvikle ishockeykampane i Bergen, meiner Pettersen.

(©NPK)