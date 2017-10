FIFA-skandalen: Takkas dømt til fengsel

Takkas er opphavleg frå Kypros, med britisk og gresk statsborgarskap. 61-åringen er tidlegare generalsekretær for fotballforbundet på Caymanøyene og har jobba for CONCACAF, forbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia.

Takkas sa seg i mai skuldig i samansverjing for kvitvasking av pengar. Han skal saman med dåverande CONCACAF-president Jeffrey Webb ha tatt imot mutingar på fleire millionar dollar i samband med sal av rettane til VM-kvalifiseringskampar.

Webb har også erklært seg skuldig og ventar på dom.

Takkas var ein av sju fotballeiarar som i mai 2015 blei arrestert av sveitsisk politi på eit hotell i Zürich rett før FIFA-kongressen. Det skjedde på oppfordring frå amerikanske styresmakter som hadde etterforska korrupsjonsmistankar mot Fifa-leiarar.

Takkas blei utlevert til USA i mars i fjor. I fengselsstraffa blir dei 10 månadene han var varetektsfengsla i Sveits drege frå.

Dommaren bestemte også at Takkas og Webb må betale 3 millionar dollar i bøter.

Til saman er 42 personar tiltalt i USA som følgje av korrupsjonsetterforskinga.

