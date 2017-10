Ødegaard får tillit frå Lagerbäck

A-laget avsluttar sesongen med bortekampar mot Makedonia (11. november) og Slovakia (14. november). Det er Makedonia-kampen som Ødegaard skal vere med på. Det same gjeld lagkameraten hans i Heerenveen og på U21-landslaget, Morten Thorsby.

Ødegaard har ikkje vore med A-landslaget sidan mars 2016. Då spelte han frå start i 2-0-sigeren over Finland. Det var under Per-Mathias Høgmo. Høgmo gav seg i jobben i november i fjor og vart erstatta av Lagerbäck i februar i år. Dette er første gongen Ødegaard får vere med under Lagerbäck.

– Det er noko Perry, eg og Leif Gunnar (Smerud) snakkar mykje om. Vi har kriterium, og no passar det veldig bra. Det er ein test der han større moglegheiter til å vise seg fram. Sjølvsagt er det også fordi han er kvalifisert. Vi har latt U21-sida vege tyngre, men vi valde å gjere det sånn denne gongen, sa Lagerbäck.

Skryt

Svensken bekreftar at han tenkjer at Ødegaard og Thorsby skal spele.

– Tanken er at dei skal spele. Dersom ikkje, hadde vi ikkje hatt dei med. Men om dei skal starte eller komme inn kan eg ikkje garantere.

Martin Ødegaard var ein av gigantane på bana då Noregs U21-lag slo Tyskland 3–1 i EM-kvalifiseringa tidlegare i oktober. Han scora eitt mål og hadde ein målgjevande pasning.

– Til liks med Morten (Thorsby) er han i fin utvikling. Han har også blitt meir effektiv. Dei to gutane er involvert i mål og assist i større grad. Det har både eg og han etterlyst. Han var fornøgd med Tyskland-kampen og at han var særleg involvert i ting, sa U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud på spørsmål frå NTB under uttaket tysdag.

Dette sa Ødegaard til NTB om A-landslaget etter kampen mot Tyskland for nokre veker sidan: – Sjølvsagt ønsker eg å vere med der, det trur eg alle på dette laget ønsker.

