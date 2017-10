Nilsson droppar Tour de Ski

Nilsson, som vart nummer tre i Touren førre sesong, prøver å legge alt til rette for at forma skal vere på topp under OL i Pyeongchang. Det betyr at eitt av Sveriges fremste medaljehåp droppar Tour de Ski.

– Eg har laga ein plan A, plan B og plan C. Slik det ser ut no, er ikkje Tour de Ski ein del av min plan A, seier Nilsson.

– Kva skal du gjere i staden?

– Eg kjem til å prioritere ein lengre treningsperiode på snø heime i Sverige. Finne roa og samle godt med energi.

Tidlegare i haust røpa Charlotte Kalla at Tour de Ski går utan henne. Fleire andre landslagsløparar tvilar også på om dei kjem til start.

Stina Nilsson held rett nok døra litt på gløtt.

– Berre fordi eg seier dette no, betyr ikkje det at eg ikkje kjem til å stå på startstreken. Men plan A ser slik ut, seier ho.

Tour de Ski startar 30. desember i Lenzerheide. Målgang er i Val di Fiemme 7. januar.

