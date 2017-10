No skal alle spele med same ligaball

Neste år skal klubbane i både Eliteserien og Toppserien bruke den same ballen.

– Sport har ønskt dette over tid. NISO, spelarforeininga, det same. Og når vi i tillegg har klart å lande dette saman med Toppserien, blir dette ein historisk dag, seier administrerande direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland.

Det er Select som har sikra seg avtalen om å stå for dei offisielle ligaballane. I dag er sju ulike ballar i bruk i Eliteserien.

– Det er positivt at vi alle kan trene med den ballen vi skal konkurrere med, seier Molde-trenar Ole Gunnar Solskjær.

Det er hovudsakleg sportslege grunner til at ein omsider er blitt einige om ein felles matchball. I fleire år har både spelarar, trenarar og leiarar klaga over at ein fleire gonger må bruke dei siste dagar inn mot kamp til å trene med ein annan ball enn ein er van til.

– Vi har hatt ein open anbodsprosess, der alle balleverandørar er blitt spurt. Det var heile sju leverandørar med i starten. Vi sat igjen med to alternativ, og der var Select best både når det gjeld økonomi og kvalitet, seier Øverland til NTB.

Fem lag med alternativ ball

Ein del klubbar i Eliteserien har fått tid på seg til å tilpasse seg felles ball. Blant anna har Solskjærs Molde ein ballavtale med Nike.

– Minst 11 av 16 lag har lovt å bruke den nye ballen i 2018. Klubbane har valt å gå for dette. Vi er trygge på at 11 lag faktisk gjer det. Nokre lag er i ein avtale som varer i fleire år, og dei går ikkje ut av sine gjeldande avtalar.

– Når vil alle lag bruke same ball?

– Eg vil vere forsiktig med å sette nokon eksakt dato, men det går raskare enn ein forventar, om vi ser til andre ligaer som har gjort dette før oss. I Danmark var ikkje FCK med i starten, men alle i Superligaen er med no, seier Øverland.

Frå før har ein felles ligaball i dei andre nordiske fotballseriane. Store ligaer som Premier League, Bundesliga og Serie A har også ein offisiell matchball.

– NISO har jobba for dette så lenge NISO har eksistert, seier leiaren i spelarforeininga, Joachim Walltin.

NISO jublar etter lang kamp

Den nye kampballen i Eliteserien og Toppserien vart presentert på Ullevaal stadion fredag.

– Det er stor forskjell på dei ulike ballane, og då blir det lite føreseieleg å spele med ulike ballalternativ annankvar helg. På herresida har alle dei største ligaene i Europa innført ligaball, og det gjeld også resten av Norden. På kvinnesida blir vi blant dei første (berre slått av Italia), og det er bra at det kan lanserast samtidig, seier Walltin til NTB.

– Korleis har du opplevd prosessen?

– Den har vore lang og krevjande. Det er blitt tatt opp med klubbane ved fleire høve, men det har tidlegare stoppa, og det er blitt forklart med marknadsmessige årsaker. Det var også eitt av fleire tema med NHO idrett i 2011, og då vart det ein konflikt/streik i eliteserien, sjølv om dette temaet ikkje var hovudårsaka til det. Vi er veldig fornøgd med framdrifta det siste året, seier NISO-toppen.

(©NPK)