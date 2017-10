FIS vil ikkje uttale seg meir om Johaug-dommen

Generalsekretær i FIS Sarah Lewis deltok i Forum Alpinum i samband med verdscupopninga i alpint i Sölden. FIS-president Gian-Franco Kasper var også på plass, men han lèt seg ikkje intervjue fordi han straks etterpå forsvann til nye møter og oppdrag i Lausanne.

Det var anken frå FIS som førte til at dopingdommen til Johaug blei auka frå 13 til 18 månader på seinsommaren, og det førte til at Johaug ikkje får lov til å delta under OL i Pyeongchang i vinter.

– Vi kan ikkje gjere anna enn å akseptere dommen. Det er ingen kjensler involvert frå vår side. Uansett avgjerd var vi førebudde på å godta den, og det var akkurat det vi gjorde, sa Lewis.

– CAS antyda på førehand at dei ofte tar omsyn til kommande meisterskap når dei skal ta ein avgjerd i liknande dopingsaker. Det skjedde ikkje her?

– FIS definerer ikkje reglane. Det er det WADA (det internasjonale antidopingbyrået) som gjer. Vi har ein kode som blir følgt, og den gir ingen rom for andre alternativ. Vi kjem openbert ikkje til å gi noka form for meining om dommen, for rolla vår er å opptre som ein regulativ organisasjon. Når vi får resultata av ein dopingdom, kan vi ikkje gjere anna enn å følgje prosedyrane. Dei er skrivne i svart og kvitt og er nedfelt i Wada-koden og antidopingreglane til FIS.

