Storbritannia reiser til OL med evakueringsplan

Bakgrunnen for evakueringsplanen er den aukande politiske spenninga på den koreanske halvøya. Nord-Korea har dei siste månadane gjennomført fleire rakettoppskytingar og prøvesprengingar, og i tillegg har ordkrigen mellom den nordkoreanske leiaren, Kim Jong-un, og USAs president Donald Trump hardna til.

– Vi reiser med ein detaljert evakueringsplan, seier sjefen for den britiske OL-komiteen Bill Sweeney.

– Eg trur ikkje det blir nødvendig, men helsa og sikkerheita til vår delegasjon er vår høgste prioritet, legg han til.

Den usikre politiske situasjonen har ført til at store vintersportsnasjonar som Frankrike og Austerrike har signalisert at det kan bli aktuelt å halde utøvarane heime under Pyeongchang-leikane.

OL i Pyeongchang blir avvikla i perioden 9. til 25. februar neste år.

(©NPK)