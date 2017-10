NFF-topp vil ha mindre krangling i norsk fotball

– Det vil alltid vere mykje engasjement og mange diskusjonar. Men eg synest det blir krangla for mykje, og eg saknar at ein er rausare i diskusjonane, seier Bjerketvedt til NTB.

Generalsekretæren seier han synest ein i diskusjonane for ofte går i forsvarsposisjon.

– Vi må ha litt meir openheit i dialogane og meir respekt for kvarandre. Det gjeld like mykje frå oss på Ullevaal og ut, som det gjeld andre vegen og for aktørane i Fotball-Noreg.

Bjerketvedt trur kranglekulturen har oppstått av det kraftige engasjementet i norsk fotball.

– Men vi kan diskutere og kanskje vere litt meir inkluderande nokre gonger. Og eg trur raus er det beste uttrykket, fordi det er det vi snakkar om.

(©NPK)