Danmarks fotballkvinner får Uefa-dom 16. november

Det har herska uro rundt det danske kvinnelaget fordi spelarane og Danmarks fotballforbund (DBU) ikkje er komme til semje om ein ny landslagsavtale.

Sist veke kulminerte det med at EM-sølvvinnarane frå i sommar nekta å spele VM-kvalifiseringskampen mot Sverige i Göteborg. Danskane har uttalt at dei ønsker å spele kampen på nytt i november, men det ønsker ikkje Sverige-leiren.

Uansett ser det ut til at tvisten blir sett på vent til eit stykke ut i neste månad. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser tysdag at det har opna sak mot Danmark, og at den skal behandlast ferdig til 16. november.

Saka vil bli behandla ut frå paragraf 24 som omhandlar at ein ikkje stiller opp til kamp.

Danmark vil mest sannsynleg bli idømt eit 0-3-tap, men risikerer også å bli kasta ut av den pågåande VM-kvalifiseringa.

Tysdag spelar Danmark bortekamp mot Kroatia i VM-kvalifiseringa. Ein mellombels avtale har sørgd for at den kampen går som planlagt.

(©NPK)