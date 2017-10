Anne Franks dagbok blir "pensum" på italienske fotballbanar

Det italienske fotballforbundet seier at det blir opplesing av eit utdrag frå det verdskjente verket for å fordømme dei antisemittistiske handlingane frå Lazio-fansen og for å halde liv i minnet om holocaust.

Bakgrunnen er at ein del Lazio-tilhengarar skal ha lagt igjen bilete av holocaust-offeret Anne Frank i draktene til erkerivalen Roma etter 3–0-sigeren heime mot Genoa.

Det var personalet på Olympiastadion som skal ha funne bileta. Fotballarenaen er heimebane for Serie A-laga Lazio og Roma.

Utdrag

Dette er utdraget frå boka som skal lesast opp.

"Jeg ser verden sakte forvandle seg til en villmark, jeg hører det nært forstående tordenet som en dag vil ødelegge oss også, og jeg føler lidelsene til millioner. Og likevel når jeg ser opp på himmelen, føler jeg at alt vil forandres til det bedre, at disse grusomhetene skal ende og at fred og ro vil komme tilbake igjen".

Vil sende Lazio-fans til Auschwitz

Lazio-president Claudio Lotito vil i tillegg årleg sende 200 Lazio-fans til konsentrasjonsleiren i Auschwitz i Polen, slik at dei får ei forståing av kva jødane vart utsette for under andre verdskrigen.

Det kom fram etter at klubbpresidenten gjesta ein synagoge i Roma.

– Dei fleste av tilhengjarane våre står bak klubben i kampen mot antisemittisme. I leiinga ønskjer vi å slå fast at ingen må misbruke Lazio på denne måten.

Det skal vere supportergruppa til Lazio, "Irriducibili", som står bak bileta av Anne Frank. Dei har ingen intensjonar om å reise til konsentrasjonsleiren i Auschwitz.

– Vi er overraska over korleis media har tatt opp saka. Det har vore andre episodar i supporterkulturen som fortener langt meir merksemd i aviser og på tv. Vi tar ikkje avstand frå handlingane våre, lyder det frå grupperinga.

