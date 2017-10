Favorittstempelet skremmer ikkje Falla

For fire år sidan blei romerikingen olympisk meister på sprinten i Sotsji. I Lahti sist vinter stadfesta ho posisjonen som den beste langrennssprintaren i verda på kvinnesida ved å ta sitt første individuelle VM-gull i karrieren.

Til Pyeongchang i februar kjem 27-åringen dermed som regjerande OL- og verdsmeister.

– Det er veldig stort å vere det, nesten litt uverkeleg. Når du står på start i eit renn og dei presenterer deg som regjerande verds- og olympisk meister, tenkjer eg gjerne "kva, er det meg?", smiler Falla til NTB – og tilføyer:

– No må eg nyte dagane fram til februar, då eg kanskje kan bli fråteke den eine tittelen.

Fryktar Nilsson

På spørsmål om posisjonen som regjerande meister forpliktar litt ekstra, svarer den norske sprintdronninga:

– Både og. Eg føler eg har oppnådd mykje i karrieren, og det er ein tryggleik at eg veit kva eg er god for. Samtidig føler eg ikkje noko press. Eg jakter for eksempel ikkje på den gullmedaljen eg aldri har klart å ta. Eg har fått med meg mykje.

Førre sesong vann ho også sammenlagtcupen i sprint for andre sesong på rad. Falla er svært jamn sjølv og leverer sjeldan eit dårleg renn. I 19 av dei 21 siste verdscuprennene i sprint har Gjerdrum-løparen vore enten nummer éin eller to. Ingen kan vise til maken.

Falla har likevel inga tru på at ho kan spasere inn til eit nytt OL-gull i februar.

– Husk at eg slo Stina Nilsson berre to gonger førre sesong. Eg fryktar at ho blir veldig tøff å slå, seier Falla.

Følgjer suksessoppskrifta

– Ser du Nilsson som større favoritt enn deg sjølv på OL-sprinten per no?

– Det er litt rart å skulle peike ut ein OL-favoritt allereie no. Vi har ikkje gått nokon skirenn enda, så mykje kan skje, men eg håper definitivt å kunne kjempe om å ha på meg favorittstempelet inn i OL. Det er eit godt teikn om eg har det, smiler Falla.

Romerikingen bommar sjeldan eller aldri med forma til eit meisterskap. Før den kommande OL-sesongen er suksessoppskrifta henta fram på ny.

– Eg følgjer stort sett den same oppskrifta, og det er godt å halde seg til det ein har tro på. Eg våger ikkje endre så mykje før ein OL-sesong heller. Det hadde kanskje vore kult å gjere noko litt annleis snart, men med tanke på at det er OL-sesong, tar eg den trygge varianten, smiler Falla.

13. februar neste år blir det delt ut sprintmedaljar i Pyeongchang.

