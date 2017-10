Høgst truleg Northug-nei til NM

NM del ein startar i vinter under ei veke etter at Tour de Ski-avsluttinga. Dei fire konkurransane går i perioden 11.–14. januar på Gåsbu.

Bakgrunnen for tidspunktet er OL i Sør-Korea. Der går første renn 9. februar.

Fleire andre norske stjerneløparar droppar heile eller delar av NMs første del. Martin Johnsrud Sundby har allereie meldt at han treng ti dagar på å ta seg inn etter TdS.

– Vi har ikkje konkludert heilt, men det ligg i korta at han står over NM-deltaking. Det kjem fire dagar etter Tour de Ski. Det må ein berre vere ærleg på. Det spøkjer for deltakinga i NM, seier Northugs trenar til NTB.

– Det har jo tradisjonelt sett også vore ei kvilehelg dei åra Petter har gått Tour de Ski.

Vegen mot OL går ifølgje Kveen «etter vanleg lest» med mykje høgdetrening. Konkurransane i OL går i låglandet, men svært mange langrennsløparar trenar likevel mykje i høgda i forkant.

Northug må etter den svært svake førre sesongen, vise at han er god nok for OL. Men dei fleste ekspertane tviler ikkje på at han er med i den norske troppen.

I Sør-Korea skal han revansjere dei svake resultata frå Sotsji-leikane i 2014.

Northug er no godt over midtvegs i eit over fire veker langt høgdeopphald i Italia.

(©NPK)