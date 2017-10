PSG-presidenten skal avhøyrast 25. oktober

Al-Khelaifi ønskte sjølv å bli avhøyrt så rakst som mogleg, seier advokaten hans.

Den same advokaten seier at al-Khelaifi avviser alle skuldingar om at han er skuldig i korrupsjon som følgje av kjøp av rettar for den komande verdsmeisterskapen i fotball.

Den sveitsiske påtalemakta opplyste sist veke at al-Khelaifi og tidlegare generalsekretær i Fifa Jerome Valcke har vore under etterforsking heilt sidan mars.

43 år gamle al-Khelaifi har ei dobbeltrolle sidan han både er president i fotballklubben Paris Saint-Germain, samtidig som han er grunnleggjar av mediekonsernet Bein Media Group. Statsaksøkjaren i Sveits mistenkjer han for å vera innblanda i korrupsjon i samband med kjøp av TV-rettar for fotball-VM 2026 og 2030.

Ein representant for beIN Media sa sist veke at det er semje om kjøp av TV-rettane for fotball-VM 2026 og 2030.

Den sveitsiske påtalemakta meiner at denne handelen var «ein fordel» for Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Jerome Valcke har vore inne til avhøyr, og eigedommar i Frankrike, Hellas, Italia og Spania er ransaka. Han fekk sparken i Fifa i januar 2016, og Fifa har suspendert han frå all fotball i ti år.

