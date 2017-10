Brasils OL-sjef sikta for korrupsjon

Brasilianske påtalestyresmakter kunngjorde siktingane onsdag. Nuzman er frå før suspendert frå verva sine i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), og han stadfesta i sist veke at han har trekt seg som leiar av Brasils olympiske komité.

Nuzman blei arrestert 5. oktober og har sidan vore fengsla medan han ventar på ei eventuell sikting og rettsprosess.

Saksøkjarane i Brasil har også teke ut siktingar mot "den høgre handa" til Nuzman, Leonardo Gryner.

Bakgrunnen for siktingane er at Nuzman og dei han har gjort samansverjingane med, betalte 16 millionar kroner til Papa Massata Diack for å sikra seg stemmer i kampen om å få arrangera sommar-OL i 2016.

Diacks far, Lamine Diack, var eit mektig IOC-medlem frå Senegal som etter det som blir fortalt, skal ha hatt kontroll over mange av stemmene frå det afrikanske kontinentet.

Nuzman nektar for å ha gjort noko gale i saka.

(©NPK)