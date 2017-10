Lagerbäcks Noreg møter Makedonia og Slovakia

Den første kampen går mot Makedonia i Skopje laurdag 11. november. Tre dagar seinare er det kamp mot Slovakia i Trnava.

– Eg er veldig fornøgd med at vi har to treningskampar på plass i november. Makedonia og Slovakia er fine motstandarar både reisemessing og sportsleg. Slovakia har hatt gode resultat dei siste åra, og Makedonia har den siste tida vist at dei har utvikla seg bra. Kvar samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklinga, så dette er viktig for oss, seier landslagssjef Lars Lagerbäck i ei pressemelding.

(©NPK)