Bratt utfordring for Froome i 2018-Touren

Det franske storrittet blir arrangert frå 7. til 29. juli neste år, og sykkelkjennarar tok raskt til orde for at det blir tøft for den britiske meisteren.

Neste års ritt, som startar på øya Noirmoutier på den franske vestkysten, inneheld ingen flat, individuell tempo der Froome ofte nøytraliserer fleire av sine argaste konkurrentar.

Mot slutten av Touren blir det særleg tøft med seks fjelletappar og fire andre kuperte etappar før sjølve avsluttinga opp Champs-Élysées i Paris.

Froome vil også ha éin hjelperyttar mindre å stole på i 2018, då laga blir redusert frå ni til åtte syklistar.

I all hovudsak er neste års Tour de France delt inn i to delar. Den første halvdelen inneheld mange flate etappar, der ryttarar som Alexander Kristoff kan slå til, mens andre halvdel høyrer klatrarane til.

På 17. etappe (femte siste) skal ryttarane avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høgde, det høgste punktet nokosinne i Tour de France-ruta.

