– Gode moglegheiter for dei norske i 2018-Touren

Tour de France-arrangøren presenterte tysdag ei 2018-utgåve som gjev dei norske ryttarane gode sjansar for suksess, samtidig som det kan bli svært tøft for Chris Froome å forsvara tittelen.

– Dei har vore uvanleg kreative. Dei har laga ei flott og spektakulær løype, som er noko av det mest morosame eg har sett dei åra eg har vore med, seier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad til NTB.

Han ramsar mellom anna opp kjende stader og fjell, som Alpe d'Huez og knallharde fjelletappar som høgdepunkt. På 17. etappe (femte siste) skal ryttarane avslutta på Col de Portet på 2215 meters høgd, det høgste punktet nokon gong i Tour de France-ruta.

– Fjelletappane er mi meining vesentleg hardare enn i fjor. Så har dei lagt inn to korte fjelletappar, og dei blir intense. Det kjem til å bli køyrt beinhardt frå start, ei på drygt 100 kilometer og ei på 65 kilometer, seier Kaggestad, som legg til at han trur det blir vanskeleg for mange å koma til mål innanfor maksimaltida her.

– Nok av moglegheiter

– Kva trur du om norske moglegheiter?

– Det kjem an på om dei er godt nok trente. Viss du tek Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er det vel ti moglegheiter dei har, viss dei kjem seg over fjella og får vera med i finalen. Begge er vinnarkandidatar til brusteinsetappen. Det er nok av moglegheiter, seier han.

Kaggestad, som i mange år har formidla Tour de France-dramatikken til norske sjåarar, er stornøgd med tanke på TV-sendingane.

– Det blir heilt ellevilt. Dei har plukka ut nokre av dei vakraste partia av Frankrike, og nokre av dei mest kjende historiske og kulturelle byane og stadane. Og naturen i alpane og Pyreneene. I tillegg blir det dramatikk, så dette blir topp TV-underhaldning, eg kan ikkje forstå anna, seier Kaggestad og legg til:

– Eg blir veldig oppglødd av å sjå den løypa.

Tøft for Froome

Rittet neste år, som startar på øya Noirmoutier på den franske vestkysten, inneheld ikkje noko flatt, individuelt tempo der Chris Froome ofte har nøytralisert dei argaste konkurrentane sine.

Mot slutten av Touren blir det særleg tøft med seks fjelletappar og fire andre kuperte etappar før sjølve avslutninga opp Champs-Élysées i Paris.

Froome får også éin hjelperyttar mindre å stola på i 2018, då laga blir reduserte frå ni til åtte syklistar.

Det franske storrittet blir arrangert frå 7. til 29. juli neste år.

