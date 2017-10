Newcastle lagt ut for sal

Ashley tok over aksjemajoriteten i Newcastle i 2007. No har mannen som har slege seg stort opp i sportsutstyrsbransjen bestemt seg for å tre tilbake.

Newcastle har rykt ned frå Premier League to gonger i tida med Ashley som eigar, og 53-åringen har frustrert fansen med fleire mislykka manager-tilsetjingar. Populært var det heller ikkje å selja namnerettane til den historiske arenaen til klubben.

Ashley skapte også irritasjon då han ikkje stilte særleg mykje pengar til disposisjon til spelarkjøp i overgangsvindauga i sommar.

Manager Rafael Benitez har offentleg beklaga den beskjedne pengebruken til klubben ved fleire høve.

I ein uttale måndag stadfestar eigaren Ashley at han håpar å ha etterfølgjaren sin på plass innan utgangen av året.

Newcastle ligg for tida på niandeplass i Premier League. Søndag blei det 2–2 mot Southampton.

(©NPK)