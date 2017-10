Buch gir seg som norsk landslagssjef

Dansken har vore norsk landslagstrenar i orientering dei fire siste åra. På den tida er det blitt 15 VM-medaljar.

Frå 1. november blir Buch éin av to danske landslagstrenarar. Buch skal ha ansvaret for skogsdistanseløparane, mens Torbjørn Gasbjerg skal ha ansvaret for sprintarane.

– Eg er sikker på at Buch vil vere med på å løfte oss på skogsdistansane, seier sportssjef Lars Lindström i det danske orienteringsforbundet.

Neste års VM skal arrangerast i Noreg.

Frå 2019 blir VM-strukturen endra. I like år blir det arrangert distanse-VM. I ulike år blir det VM i sprintdistansar.

(©NPK)