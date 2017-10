Argentina-legende gir seg etter VM-sluttspelet

Barcelona-spelaren fyller 34 år neste juni og er den argentinaren med nest flest landskampar gjennom tidene med sine 139 kampar med flagget på brystet.

Mascherano var for eksempel med då det vart tap for Tyskland i VM-finalen for tre år sidan.

Han har også vore med på å ta finalen i Copa America heile fire gonger (2004, 2007, 2015 og 2016).

– Mi tid på landslaget er over etter Russland-VM. Eg ønsker ikkje å fortsette etter det, seier Mascherano til TV-kanalen TyC Sports.

– Det er opp til trenaren (Jorge Sampaoli) om han vil ha meg med til VM eller ikkje, la Mascherano til.

33-åringen starta då Argentina slo Ecuador 3–1 og tok seg til sluttspelet tysdag. Det var ein kamp der Lionel Messi scora alle måla til Argentina.

Javier Mascherano manglar fire kampar på å bli spelaren med flest landskampar for Argentina.

Mascherano kom til Barcelona frå Liverpool i 2010 og har kontrakt til 2019.

