Saka mot al-Khelaifi kjem som ei følgje av ei pågåande etterforsking av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

PSG-eigaren er mistenkt for å ha brote lova i samband med tildelinga av medierettar for fotball-VM i visse nasjonar. Det same gjer Jerome Valcke, tidlegare generalsekretær i Fifa.

Påtalemakta i Sveits mistenkjer at bein Media Group, som er styrt av al-Khelaifi, betalte stikkpengar til Valcke for å sikre seg medierettar til VM.

Torsdag kveld tilbakeviste bein i ein offisiell uttale alle skuldingar om korrupsjon.

Etterforskinga starta i mars, men har vore halde hemmeleg heilt til no.

Tre mistenkte

Etterforskinga gjeld «Jerome Valcke, direktøren i bein Media Group LLC, Nasser al-Khelaifi, og ein forretningsmann i sportsrettsektoren», heiter det i eit dokument frå påtalemakta.

Valcke blir mistenkt for å ha "teke imot urettmessige fordelar frå ein forretningsmann i sportsrettssektoren i samband med tildeling av medierettar for VM i 2018, 2022, 2026 og 2030".

Det blir hevda at det også var ulovlege transaksjonar med Nasser al-Khelaifi "i samband med tildeling av medierettar i visse land for VM i 2026 og 2030".

VM i 2018 blir spelt i Russland, mens turneringa i 2022 går i al-Khelaifis heimland Qatar. Sluttspela i 2026 og 2030 er enno ikkje tildelte.

Avhøyr og razzia

Valcke var onsdag i Sveits i samband med ei høyring i Idrettens valdgiftsrett i Lausanne. Han har anka den 10 år lange utestenginga si frå all fotball på grunn av korrupsjon.

Torsdag var Valcke i politiavhøyr i Genève. Han har ifølgje påtalemakta status som mistenkt.

Samtidig med at Valcke blei avhøyrt, slo styresmaktene i Frankrike, Hellas, Italia og Spania til mot ulike lokale i jakt på bevis i saka. I Paris var kontora til bein gjenstand for ein razzia.

Al-Khelaifi er ein tidlegare tennisspelar som no er forretningsmann og styreleiar i både PSG, bein og investeringsselskapet Qatar Sports Investments (QSI).

QSI kjøpte PSG i juni 2011 og har sidan spytta inn enorme pengesummar i den franske storklubben. Al-Khelaifi har hatt ein høg profil mens klubben har sikra seg store stjerner som Neymar og Kylian Mbappé for rekordhøge summar.

PSG har ikkje kommentert nyheita torsdag.

