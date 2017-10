IAAF-presidenten vil ha friidrettsrevolusjon

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe, seier til nyheitsbyrået AFP at han vurderer alt frå franchiselag som byr på utøvarar, til mellombelse baner i byar for å trekkje til seg tilhengarar.

– Ingenting er på bordet no. Slepp fantasien laus, sa Coe, og åtvara om at diskusjonane vil bli ukomfortable for «puristane».

Etter VM-suksessen i London i år er det fleire som bekymrar seg for at verdsmeisterskapet i Qatar i 2019 ikkje vil få like mykje merksemd – spesielt fordi Usain Bolt har lagt piggskoa på hylla.

Jamaicanaren har kasta ekstra glans over meisterskapa dei seinaste åra – ein glans som har vore med på å skugge for den negative omtalen frå den russiske dopingskandalen, lange meisterskap og for kompliserte format for publikum, skriv AFP.

Opne diskusjonar

Coe sa at friidrettssjefar kan hente inspirasjon frå den indiske toppdivisjonen i cricket (IPL). Der blir spelarane auksjonerte og delt mellom franchisar som representerer byar. Eller som i NFL, der spelarar blir drafta.

– Eg trur vi treng nokre verkeleg opne diskusjonar om korleis sporten vår ser ut. Og ja, kanskje det er byar, kanskje franchisar, kanskje auksjonar som i IPL, sa Coe i eit møte med det afrikanske utøvarforbundet i Marokkos hovudstad Rabat.

Forslag

Den tidlegare OL-gullvinnaren på 1500 meter i 1980 og 1984 sa at sjølv om det er viktig å behalde eigenarten til idretten, kan den likevel flyttast frå den tradisjonelle arenaen. Han kasta om seg med forslag:

– Kva med ei «pop-up»-bane? Kva med å ha ei løpebane ein kan sette midt på grasmatta på Stamford Bridge (Chelseas heimebane) eller på ein fotballstadion i Australia?

Under møtet avslørte 61-åringen at IAAF allereie ser på forskjellige idear – blant anna å halde eit arrangement i eit fjellområde og ha løp i byar.

