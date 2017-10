Tysk beundring etter Ødegaard-show

– Når ein gir han rom, er han rett og slett framifrå, sa Tysklands lagkaptein Jonathan Tah.

Leverkusen-stopparen gjorde det klart at han ikkje vil sjå tilbake på kampen med glede.

Ødegaard gjorde periodevis som han ville med tyskarane, og han var involvert i alle dei tre norske måla. Han scora sjølv 2–1 og slo bakromspasningen til 3–1.

Bladet Kicker er i teksten sin frå kampen full av lovord om Ødegaard, som blir beskrive som "trollmann" og "juvel". Det blir konkludert med at "han viste kvifor han blir omtalt som eit av dei heitaste talenta i verda".

Det tyske nyheitsbyrået DPA beskriv Ødegaard som "megatalent" og gir han mykje av ansvaret for at Tysklands U21-landslag for første gong på sju år tapte ein kvalifiseringskamp etter 16 strake sigrar.

– Vi greidde ikkje å forsvare oss mot Noregs høge press og duellstyrke, sa sidebacken Benjamin Henrichs. Han sat på benken då Tysklands A-landslag knuste Noreg i september og hadde neppe venta eit slikt rolleskifte.

– Noreg var gode, og vi blei for passive. Og så gav vi Ødegaard for mykje rom, sa Tah.

