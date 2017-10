Langrennsverdsmeister legg opp

I ei melding på både Instagram og Facebook fortel han meir om kvifor.

– Det å vere heiltidsstudent, skiløpar og familiefar har gjort at tida ikkje strekk til. No blir skia bytt ut med skulebøker på NTNU. Først og fremst vil eg takke sambuar og familie som har lagt ting til rette. Samtidig vil eg takke United Bakeries med Remi Goulignac i spissen for at eg kunne ha satsa langløp dei siste 5 åra, seier Kjølstad.

Johan Kjølstad var på sprintlandslaget før han skifta til langløp. Han blei verdsmeister i lagsprint i Liberec i 2009. I den same meisterskapen tok han sølv individuelt i sprint.

Til saman tok han to verdscupsigrar og seks NM-gull.

(©NPK)