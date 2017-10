Sverige håper på EM-fotball på Friends Arena

Tysdag blei det klart at Stockholm by og Solna, der Friends Arena ligg, stiller seg bak tilbodet til Det svenske fotballforbundet om å flytte EM-kampar til Sverige.

Meisterskapen skal bli spreidd over 13 ulike arenaer i 13 europeiske land. Brussel skal i utgangspunktet huse gruppespelkampar og åttedelsfinalar, men ser ikkje ut til å få sitt planlagte stadion klart.

– Vi har alle føresetnader for ein ordentleg fotballfest. Vi ligg langt framme når det gjeld internasjonale arrangement, og det her vil vere svært bra for turistnæringa, seier Stockholms finansbyråd Karin Wanngård.

Sverige var med i søkjeprosessen om å få arrangere fotball-EM, men var ikkje blant dei 13 utvalde. 7. desember tar Det europeiske fotballforbundet (Uefa) avgjerda om ein eventuell ny arrangørby.

Under EM-kvalifiseringskampen laurdag mot Luxembourg blei det sett publikumsrekord med 50.022 frammøtte på Friends Arena.

