Cahill-dobbel sløkte VM-håpet for Syrias fotballheltar

Etter 1–1 i første kamp i Malaysia var det knytt stor spenning til om Syria kunne klare ein sensasjonell siger på bortegras i Sydney.

VM-håpet vart skikkeleg tent då Omar al-Somah sende den krigsherja nasjonen i føringa etter fem minutt.

Men det skulle berre ta sju minutt før veteranen Cahill sørgde for balanse i rekneskapen. Han sette ballen i mål på innlegg frå Matthew Leckie.

Etter ei målrik opning venta halvannan time med spenning på arenaen i Sydney. Syria måtte klare seg med ti mann etter at Mahmoud al-Mawa vart utvist tidleg i første ekstraomgang. Og i starten av den andre kom scoringa som sørgde for at Australia framleis har håp om å nå VM i Russland neste år.

Igjen var Cahill frampå for australiarane, denne gongen med hovudet på eit innlegg frå Robbie Kruse.

Mens Syria skuffa må innsjå at VM-kvalifiseringa er over, kan Australia førebu seg på omspel mot laget som hamnar på fjerdeplass i CONCACAF-kvalifiseringa (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia). Det blir truleg Panama eller Honduras.

