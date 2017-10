Boksetopp suspendert etter skuldingar om økonomisk misleghald

Disiplinærnemnda i AIBA fatta avgjerda måndag, men kunngjorde suspensjonen av Wu først tysdag ettermiddag.

– Vi har kome fram til at Wu har brote ei rekke av bokseforbundet sine statuttar og vedtekter, uttaler nemnda i ei pressemelding.

– President Wu har inngått viktige avtaler og tatt nøkkelvedtaka utan godkjenning frå vår utøvande komité. Han har også tatt opp fleire lån, heiter det vidare.

Wu vann nyleg ein rettstvist mot AIBAs utøvande komité, og presidenten seier at han vil anke suspensjonen.

Rivalane hans i den interne maktkampen i forbundet hevdar at taiwanaren har pådratt forbundet 120 millionar kroner i gjeld. Wu påstår derimot at forbundet har bra økonomi og skuldar motstandarane for å planleggje «eit militærkupp» mot han.

