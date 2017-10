VM i tynn tråd for Argentina etter uavgjort mot Peru

Argentina, som var VM-finalist i 2014, har skuffa i kvalifiseringa, og utgangspunktet vart ikkje betre av to uavgjorte kampar i førre landslagspause.

Men torsdag klarte altså ikkje Lionel Messi og lagkameratane å slå Peru på heimebane. Uavgjortresultatet betyr at Argentina no er utan VM-plass med éin kamp att i gruppespelet.

I siste kamp skal Argentina til Ecuador. For at laget skal ta seg direkte til VM, må den kampen vinnast – i tillegg til at Chile må tape for allereie VM-klare Brasil. Fjerdeplasserte Colombia møter Peru på femteplass. Femteplassen spelar playoff mot vinnaren av Oseania-kvalifiseringa.

Storfavoritt Argentina prega det meste av kampen natt til fredag, men Peru-målvakt Pedro Galesse heldt unna. På overtid kunne det gått verkeleg ille for Argentina då Peru fekk sitt første skot på mål. Eit frispark frå angripar Pablo Guerrero vart redda med nød og neppe av Sergio Romero i Argentina-buret.

Argentina har berre scora 16 mål på 17 kvalifiseringskampar, noko som er godt under halvparten av Brasils 38 og ti færre enn peruanarane.

Argentina har vore i alle VM-sluttspel sidan 1970. Peru har framleis moglegheita til å ta seg til VM for første gong sidan 1982.

