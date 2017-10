VM-håpet lever for Syria

Krigsramma Syria, som har mellombels heimebane i Krutong i Malaysia, kom under 0–1 like før pause.

Robbie Kruse gav australiarane leiinga etter 40 minutt, men fem minutt før slutt sikra Omar Al Soma eit godt resultat for Syria då han utlikna til 1–1 på straffespark.

Både Australia og Syria vart nummer tre i gruppa si i den asiatiske VM-kvalifiseringa og møtest derfor over to playoffkampar. Vinnaren etter dei to kampane må spele ytterlegare to playoffkampar for å komme med til VM-sluttspelet i Russland. Dei to kampane vert spelte mot nummer fire i VM-kvalifiseringa i Nord- og Mellom-Amerika.

Returkampen vert spelt i Sydney tysdag.

(©NPK)