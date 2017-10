VM 2018 kan komme for tidleg for videodømming

Fifa-president Gianni Infantino har sagt at ingenting står i vegen for at teknologien kan bli brukt under neste års VM, men ein talsmann i den internasjonale lovkomiteen for fotball (IFAB) seier til nyheitsbyrået AFP at det pågåande eksperimentet kan bli forlengt.

– Intensjonen er å ta den beste avgjerda medan ein går seg framover, ikkje nødvendigvis den raskaste, seier han.

– Og dersom resultata frå alle ligaene og konkurransane som brukar videodømmingssystemet ikkje er tilfredsstillande, kan eksperimentet bli forlengt med ein ny periode.

Systemet, som går under forkortinga VAR, blir brukt for å gjennomgå mål, raude kort, straffespark og dersom dommar har gitt kort til feil spelar. Det har blitt testa i både Australia, Brasil, Frankrike, Italia og Nederland.

Det er meint for å hjelpe dommarar som kan stoppe spelet for å gjennomgå kontroversielle avgjerder, men det har også ført til diskusjonar.

– Det vil bli som baseball i USA. At vi blir på stadion i ti timar medan vi et peanøtter, spøkte Juventus-trenar Massimiliano Allegri søndag.

(©NPK)