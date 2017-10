Brasils OL-sjef arrestert

Arrestasjonen er ein del av opprullinga av ei større korrupsjonssak i Brasil. Politiet opplyser at Nuzman er «mistenkt for korrupsjon, kvitvasking av pengar og for å ha kriminelle forbindelsar».

Nuzman er leiar av Brasils olympiske komité. Han var også sjefen for organiseringa av sommar-OL i Rio de Janeiro i fjor.

For ein månad sidan gjekk politiet til aksjon og ransaka Nuzmans hus. Han er skulda for å ha vore involvert i stemmekjøp for 2 millionar dollar då 2016-leikane vart henta til Brasil under kongressen i København i 2009.

I tillegg er 75-åringen mistenkt for å ha formidla kontakt mellom givarar og mottakarar av stikkpengar.

(©NPK)