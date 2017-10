Zucca assisterande kaptein for Rangers

Nordmannen er ein av fire Rangers-spelarar som får ha ein "A" på brystet. Det er backen Ryan McDonagh som er kaptein på New York-laget.

Det er første gong at ein norsk spelar får dette vervet i den tøffaste ishockeyligaen i verda. Zuccarello har vore i New York Rangers sidan 2010-sesongen. Han har fått med seg 383 kampar for klubben. Zuccarello har scora 86 mål. Han har også bidratt med 176 målgivande pasningar.

New York Rangers startar NHL-sesongen med møtet mot Colorado Avalanche natt til fredag norsk tid.

(©NPK)