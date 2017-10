Vikersund presenterte VM-søknaden sin til FIS

Ein større delegasjon frå Vikersund og Buskerud, med skipresident Erik Røste i spissen, var til stades under haustmøtet til FIS i Zürich. Der blei søknaden presentert. Allereie i mai blei søknaden sendt saman med søknaden til Trondheim om ski-VM i 2023.

Det var i 1977 at det for første gong blei arrangert VM i skiflyging i Vikersundbakken. Deretter er det blitt arrangert VM i 1990, 2000 og sist i 2012.

– Det er alltid stort å vere her og representere Vikersund i det internasjonale skimiljøet. Å få arrangere VM i Vikersund er ein fantastisk moglegheit både for oss som arrangør og for regionen. Vikersund har utvikla seg mykje sidan VM i 2012, og dei neste fem åra blir det utruleg gøy å førebu ein folkefest av dimensjonar der. Det ligg store forventningar til Vikersund som arrangør, både frå publikum, det internasjonale skiforbundet og utøvarane. Dette gleder vi oss til å ta fatt på dersom søknaden blir godkjent i mai, seier Håvard Orsteen, leder av søkarkomiteen.

Dei fem stadane med skiflygingsbakkar, Vikersund, Oberstdorf, Planica, Kulm og Harrachow har stort sett fordelt meisterskapane broderleg mellom seg dei siste åra. Derfor skal det mykje til om ikkje Vikersund får meisterskapen om drygt fire år.

Tildelinga skjer på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas 17. mai neste år. Dersom Vikersund blir tildelt VM i 2022, vil det også bli arrangert eit prøve-VM i 2021.

Neste år går VM i skiflyging i Oberstdorf, mens i 2020 er det Planica som står for tur.

